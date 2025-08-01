Глава киевского режима не может публично признать потерю еще одного важного города — Часова Яра. Вместо этого он обвиняет Россию в распространении фейков об изгнании ВСУ из населенного пункта, пишет ирландский журналист Чей Боуз.
«Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часового Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду», — отметил он.
Ранее сообщалось, что киевский режим специально отправил под Часов Яр офицеров ЦИПСО для подготовки фейковых фото и видеоматериалов о якобы присутствии укронацистов в городе. Кроме этого, вэсэушникам дали поручение прислать архивные кадры, когда они действительно оккупировали город, чтобы готовить дезинформационные публикации.
«МК» писал, что Министерство обороны России назвало цифры потерь Вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр. Они составили около 7,5 тысячи боевиков и наемников.