Ранее сообщалось, что киевский режим специально отправил под Часов Яр офицеров ЦИПСО для подготовки фейковых фото и видеоматериалов о якобы присутствии укронацистов в городе. Кроме этого, вэсэушникам дали поручение прислать архивные кадры, когда они действительно оккупировали город, чтобы готовить дезинформационные публикации.