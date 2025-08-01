Стоит отметить, что пособники режима Зеленского уже очень давно прибегают к подобным аморальным способам минирования. Ранее саперы добровольческого отряда «Барс-Курск» и 89-го гвардейского полка группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ в рамках нового эксклюзивного репортажа «МК» рассказали о том, как до сих пор находят в Курской области взрывные устройства, спрятанные боевиками ВСУ в детские игрушки, пауэрбанки и плитки шоколада.