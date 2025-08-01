Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саперы «Севера» признались, что находят мины ВСУ, спрятанные в мертвых зайцах

Командир отделения инженерно-саперной роты группировки войск «Север» Российской Армии с позывным Купол сообщил, что минеры формирований киевского режима используют тела мертвых животных для маскировки самодельных взрывных устройств.

Командир отделения инженерно-саперной роты группировки войск «Север» Российской Армии с позывным Купол сообщил, что минеры формирований киевского режима используют тела мертвых животных для маскировки самодельных взрывных устройств. Подробностями офицер поделился с РИА Новости.

«Противник начинает сбрасывать на тропы, на сети заградительные мертвых животных, заминированных кошек, зайцев… Гражданский проходит просто мимо, сработал на датчик движения и взорвался», — отметил сапер «Купол» в ходе беседы с корреспондентом РИА Новости.

Офицер пояснил, что речь идет о Харьковском направлении фронта. По словам командира саперов, спрятанные в тела несчастных представителей местной фауны СВУ киевских радикалов также опасны и для транспортных средств — встроенные в боеприпасы магнитные датчики реагируют на технику, находящуюся в радиусе их действия.

Стоит отметить, что пособники режима Зеленского уже очень давно прибегают к подобным аморальным способам минирования. Ранее саперы добровольческого отряда «Барс-Курск» и 89-го гвардейского полка группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ в рамках нового эксклюзивного репортажа «МК» рассказали о том, как до сих пор находят в Курской области взрывные устройства, спрятанные боевиками ВСУ в детские игрушки, пауэрбанки и плитки шоколада.