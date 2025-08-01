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«Поворотный момент»: офицер из США прокомментировал ход украинского конфликта

Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик сказал, что освобождение российскими войсками города Часов Яр является поворотным моментом в украинском конфликте, сообщает sputnikglobe.

Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик сказал, что освобождение российскими войсками города Часов Яр является поворотным моментом в украинском конфликте, сообщает sputnikglobe.com.

Берлетик сказал, что Украина лишилась ключевой стратегической позиции, и ее и без того ухудшающееся положение усугубилось.

Часов Яр, по словам аналитика, использовался ВСУ для блокирования пути России к Краматорску и Славянску, самым укрепленным опорным пунктам в Донбассе.

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