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Центр координации критической инфраструктуры будет создан в Молдове при МВД

МВД Молдовы и Миссия ЕС EUPM Moldova подписали соглашение о создании Центра координации критической инфраструктуры.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В Молдове дан старт процессу создания Центра координации критической инфраструктуры в рамках Министерства внутренних дел.

Соответствующий Протокол о намерениях подписали на встрече в Кишиневе министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин и глава Миссии партнерства Европейского союза в Республике Молдова (EUPM) Космина Динеску.

Посредством центра МВД сможет вовремя распознать, контролировать и реагировать на сложные угрозы, особенно гибридного характера.

EUPM окажет поддержку на всех этапах: от планирования и технической экспертизы до обучения персонала и тестирования коммуникационной инфраструктуры, уточнили в МВД.

Инициатива стала продолжением уже существующего сотрудничества между двумя структурами, которое уже «привело к модернизации оперативной связи и улучшению аналитических возможностей Министерства».

Как заверили в МВД, государственные услуги станут безопаснее для граждан, повысится также оперативность реагирования на возникающие риски.