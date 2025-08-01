Центр координации критической инфраструктуры будет создан в Молдове при МВД

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. В Молдове дан старт процессу создания Центра координации критической инфраструктуры в рамках Министерства внутренних дел.
Соответствующий Протокол о намерениях подписали на встрече в Кишиневе министр внутренних дел Даниела Мисаил-Никитин и глава Миссии партнерства Европейского союза в Республике Молдова (EUPM) Космина Динеску.
Посредством центра МВД сможет вовремя распознать, контролировать и реагировать на сложные угрозы, особенно гибридного характера.
EUPM окажет поддержку на всех этапах: от планирования и технической экспертизы до обучения персонала и тестирования коммуникационной инфраструктуры, уточнили в МВД.
Инициатива стала продолжением уже существующего сотрудничества между двумя структурами, которое уже «привело к модернизации оперативной связи и улучшению аналитических возможностей Министерства».
Как заверили в МВД, государственные услуги станут безопаснее для граждан, повысится также оперативность реагирования на возникающие риски.