Байден всплыл из пучины маразма и заговорил о «суровой правде»

Белый дом и республиканцы в Конгрессе усилили эти обвинения, начав расследование того, контролировал ли ситуацию Байден, когда в конце своего президентства принимал ряд важных решений о помиловании, отмечает The Guardian. В интервью New York Times в этом месяце Байден сказал, что он устно санкционировал каждое помилование и смягчение приговора, вынесенное во время его президентского срока, и назвал республиканцев, которые утверждали, что его сотрудники злоупотребляли президентским автопилотом, «лжецами».