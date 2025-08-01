Байден всплыл из пучины маразма и заговорил о «суровой правде»

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден на время вынырнул из маразматических пучин и вышел на сцену на церемонии вручения 100-й ежегодной премии Национальной ассоциации юристов в Чикаго, чтобы выступить с речью, посвященной наследию в области гражданских прав в Соединенных Штатах и положению в стране.
Выступая на фоне постоянного контроля за его физическим и психическим здоровьем, Байден подчеркнул важность сильной судебной власти и охарактеризовал США как момент, который «заставляет нас смотреть правде в глаза».
«Так много из вас боролись за то, чтобы эта страна соответствовала своим высшим идеалам, — вещал Байден. — Со времен бурных дней 1960-х годов эта борьба не была столь значимой для того, кто мы есть как нация, когда маргинализированные группы так резко подвергались нападкам».
Основанная в 1925 году, Национальная ассоциация адвокатов является крупнейшей и старейшей сетью чернокожих профессоров права, судей и юристов в США, поясняет The Guardian. В своей речи Байден уделил большое внимание вкладу чернокожих юристов в историю защиты гражданских прав в Америке и необходимости продолжения этого наследия в свете того, что администрация, по его словам, «стремится стереть историю, качество, саму справедливость».
«Мы видим явное ликование некоторых наших политиков, наблюдающих за иммигрантами, которых в этой стране на законных основаниях вырывают из объятий их семьи, уводят в наручниках из единственного дома, который они когда-либо знали», — негодовал Байден. «Друзья мои, мы должны взглянуть в лицо суровой правде этой администрации».
Юридические фирмы, представляющие интересы тех, кто выступает против планов администрации Трампа, стали мишенью для исполнительных указов администрации. Некоторые из них капитулировали, заплатив десятки миллионов долларов. Федеральные судьи, все чаще сталкивающиеся с жесткой риторикой и угрозами своей безопасности, решили создать собственные силы безопасности.
«Мы видим, как юридические фирмы поддаются давлению, уступают буллингу, вместо того чтобы оставаться верными справедливости закона», — сказал Байден.
Это не первое выступление Байдена за лето, которое он использовал, чтобы нацелиться на нынешнего президента США Дональда Трампа, напоминает The Guardian. В июне он выступил с косвенной критикой администрации Трампа во время праздничной службы 19 июня в церкви в Техасе, где 19 июня 1865 года был зачитан указ о прекращении рабства.
Ранее в этом месяце Байден выступил с основным докладом на конференции Общества по управлению человеческими ресурсами в Сан-Диего. Во время сессии вопросов и ответов Байден сказал, что он «работал как проклятый», чтобы закончить мемуары о своем президентстве. При этом, как напоминает The Guardian, у него был диагностирован рак предстательной железы.
В своей книге, посвященной четырем годам пребывания 46-го президента на своем посту, Байден, вероятно, попытается сформировать свое наследие и ответить на вопросы о его плачевном психическом здоровье и физической форме, которые омрачали его последние годы пребывания на посту и в конечном итоге заставили отказаться от его попытки переизбраться.
Хотя Байден во время своей речи осыпал похвалами бывшего вице-президента Камалу Харрис, он не упомянул о своем решении уйти из президентской гонки в середине выборов.
В ходе спорадических публичных выступлений после ухода из Белого дома Байден выступил против новых сообщений, в которых утверждается, что ближайшие помощники тогдашнего президента «скрывали» его слабость и упадок сил от американской общественности, которая, как показали опросы, считала, что он слишком стар, чтобы прослужить еще четыре года.
В речи Байдена эти обвинения напрямую не затрагивались, хотя он отметил две свои заслуги в американской политике — он стал самым молодым человеком, когда-либо избранным в Сенат США, и самым старым человеком, избранным на пост президента Америки.
Белый дом и республиканцы в Конгрессе усилили эти обвинения, начав расследование того, контролировал ли ситуацию Байден, когда в конце своего президентства принимал ряд важных решений о помиловании, отмечает The Guardian. В интервью New York Times в этом месяце Байден сказал, что он устно санкционировал каждое помилование и смягчение приговора, вынесенное во время его президентского срока, и назвал республиканцев, которые утверждали, что его сотрудники злоупотребляли президентским автопилотом, «лжецами».
За несколько часов до выступления Байдена Майк Донилон, один из главных советников бывшего президента и самый давний его помощник, дал закрытое интервью Комитету по надзору Палаты представителей в рамках расследования, проводимого возглавляемой республиканцами комиссией по когнитивным расстройствам Байдена. В среду Стив Ричетти, еще один высокопоставленный советник бывшего президента, также предстал перед комитетом.