Путин удостоил 10 татарстанцев высокими госнаградами

Президент России Владимир Путин наградил ряд жителей Татарстана высокими государственными наградами за достижения в различных областях. Среди них оказались директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин, доктор наук и проректор КФУ по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Они удостоены звания «Заслуженный химик России» и «Заслуженный деятель науки России» соответственно.
Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены представитель «Татнефти» Руслан Ахметов и замгендиректора «КАМАЗа» Андрей Максимов. Орден «За доблестный труд» получили Василий Серебрянников и Локман Хаматов.
Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России» удостоены Леонид Алаев, Игорь Бабич, Валерий Потехин. А «Заслуженным работником пищевой индустрии России» стал Максут Ахметшин.