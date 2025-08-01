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Путин удостоил 10 татарстанцев высокими госнаградами

Глава государства подписал соответствующий указ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин наградил ряд жителей Татарстана высокими государственными наградами за достижения в различных областях. Среди них оказались директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин, доктор наук и проректор КФУ по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Они удостоены звания «Заслуженный химик России» и «Заслуженный деятель науки России» соответственно.

Также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены представитель «Татнефти» Руслан Ахметов и замгендиректора «КАМАЗа» Андрей Максимов. Орден «За доблестный труд» получили Василий Серебрянников и Локман Хаматов.

Звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России» удостоены Леонид Алаев, Игорь Бабич, Валерий Потехин. А «Заслуженным работником пищевой индустрии России» стал Максут Ахметшин.