Путин удостоил 10 татарстанцев высокими госнаградами

Президент России Владимир Путин наградил ряд жителей Татарстана высокими государственными наградами за достижения в различных областях. Среди них оказались директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин, доктор наук и проректор КФУ по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Они удостоены звания «Заслуженный химик России» и «Заслуженный деятель науки России» соответственно.