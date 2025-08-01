Лукашенко приедет в Россию в пятницу для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 1 августа, направится с рабочим визитом в Россию, где состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого», близкий к администрации главы белорусского государства.