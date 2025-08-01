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Лукашенко приедет в Россию в пятницу для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии планирует провести встречу с российским лидером 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 1 августа, направится с рабочим визитом в Россию, где состоится встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул первого», близкий к администрации главы белорусского государства.

Главы государств в неформальной обстановке собираются обсудить союзные проекты, международную повестку, региональную безопасность, а также вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений.

Ранее в Кремле рассказали, как часто Путин и Лукашенко общаются. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии общаются на постоянной основе.

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