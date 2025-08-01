Трамп подписал указ о введении новых пошлин для 92 стран

31 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому новые тарифы для почти сотни торговых партнеров США вступят в силу через семь дней — следующий шаг в его торговой повестке дня, который станет испытанием для мировой экономики и альянсов. Об этом сообщает The Guardian.
Издание отмечает, что документ был издан после 19.00 — после того, как многочисленные торговые делегации разных стран в переполохе пытались как-то договориться с Вашингтоном по поводу более выгодных себя размеров пошлин.
Также в четверг Трамп объявил, что продлит торговые переговоры с Мексикой на 90 дней. Но подавляющее большинство стран продолжают сталкиваться с неопределенностью в преддверии приближающегося срока. И хотя несколько торговых сделок также просочились, многие детали остаются неясными, поскольку предприятия и производители по всему миру готовятся к повышенным операционным расходам и потенциальному росту цен, несмотря ни на что.
В итоге Сирии достались пошлины в 41 процент, Лаос и Мьянма (Бирма) получили от США самые крупные пошлины в 40 процентов, 39-процентные пошлины ввели против Швейцарии. А товары из Ирака и Сербии теперь будут облагаться пошлинами в 35 процентов.
Примечательно, что новые таможенные пошлины, введённые администрацией президента США Дональда Трампа, могут привести к значительным финансовым потерям для корпорации Apple. Согласно данным специализированного издания Apple Insider, совокупный ущерб для технологической компании к концу сентября 2025 года может достичь $2 млрд.