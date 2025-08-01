Трамп подписал указ о введении новых пошлин для 92 стран

Также в четверг Трамп объявил, что продлит торговые переговоры с Мексикой на 90 дней. Но подавляющее большинство стран продолжают сталкиваться с неопределенностью в преддверии приближающегося срока. И хотя несколько торговых сделок также просочились, многие детали остаются неясными, поскольку предприятия и производители по всему миру готовятся к повышенным операционным расходам и потенциальному росту цен, несмотря ни на что.