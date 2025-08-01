ЕС и США скептически относятся к смене курса Трампа в отношении РФ: что мешает американскому лидеру

В администрации президента США и в странах Евросоюза скептически отнеслись к «внезапному повороту против России» со стороны американского лидера Дональда Трампа и его ультиматуму для достижения перемирия. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как сообщили американские чиновники, глава Белого дома осознал, что «не может полагаться на свои рабочие отношения» с президентом России Владимиром Путиным, посчитав, что наилучшим способом будет давление на Россию.
В администрации Трампа считают санкционную стратегию недостаточной. Кроме того, ключевая должность в Госдепе, отвечающая за санкционные ограничения, остается вакантной с ухода предыдущего чиновника.
В Евросоюзе отмечают отсутствие координации с США. Газета обратила внимание на слова спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, заявившего, что сотрудничество между Вашингтоном и Брюсселем в сфере согласования мер по санкциям завершилось в январе.
Накануне Politico заявило, что Трамп может предложить РФ вместо ультиматума по Украине кувалду, которая уничтожит все барьеры ЕС. Речь идет об уступках и экономических сделках в обмен на прекращение конфликта.