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ЕС и США скептически относятся к смене курса Трампа в отношении РФ: что мешает американскому лидеру

WSJ: в США и Европе встретили со скепсисом смену курса Трампа в отношении РФ.

Источник: Комсомольская правда

В администрации президента США и в странах Евросоюза скептически отнеслись к «внезапному повороту против России» со стороны американского лидера Дональда Трампа и его ультиматуму для достижения перемирия. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщили американские чиновники, глава Белого дома осознал, что «не может полагаться на свои рабочие отношения» с президентом России Владимиром Путиным, посчитав, что наилучшим способом будет давление на Россию.

В администрации Трампа считают санкционную стратегию недостаточной. Кроме того, ключевая должность в Госдепе, отвечающая за санкционные ограничения, остается вакантной с ухода предыдущего чиновника.

В Евросоюзе отмечают отсутствие координации с США. Газета обратила внимание на слова спецпосланника ЕС по санкциям Дэвида О’Салливана, заявившего, что сотрудничество между Вашингтоном и Брюсселем в сфере согласования мер по санкциям завершилось в январе.

Накануне Politico заявило, что Трамп может предложить РФ вместо ультиматума по Украине кувалду, которая уничтожит все барьеры ЕС. Речь идет об уступках и экономических сделках в обмен на прекращение конфликта.

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