Коммунисты в Коми массово жалуются на угрозы от работодателей

Источник URA.RU из отделения Компартии в Коми сообщил нам, что подобные инциденты случились с еще тремя кандидатами от партии, баллотирующихся в депутаты округа Усинск. Все они уже снялись с выборов по собственному желанию. Речь, по данным агентства, о начальнике в подразделении «Лукойла» Александре Григорьеве, Владимир Орлов («Лукойл-энергосети») и Александре Проскурине («Транснефть-Север»).