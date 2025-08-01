Коммунисты в Коми массово жалуются на угрозы от работодателей

Кандидаты от КПРФ в Коми сообщают об угрозах увольнения на работе.
Кандидатам в депутаты от КПРФ в Коми массово угрожают увольнениями на работе. На давление со стороны начальства жалуются сотрудники ресурсодобывающих организаций. Первым о давлении публично заявил кандидат в депутаты Госсовета республики и Горсовета Ухты Константин Ушаков, работающий на предприятии «Транснефть-надзор».
«Среда ознаменовалась устным информированием меня одним из моих руководителей, что я не смогу работать на части объектов. В пятницу, прямиком с утреца, в 8:35 приходит письмецо от ведущего инженера по персоналу с вложением в виде формы заявления на увольнение», — высказался Константин Ушаков на своей странице ВКонтакте.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГлавная интрига губернаторских выборов в Коми разрешилась в пользу ЕР.
Источник URA.RU из отделения Компартии в Коми сообщил нам, что подобные инциденты случились с еще тремя кандидатами от партии, баллотирующихся в депутаты округа Усинск. Все они уже снялись с выборов по собственному желанию. Речь, по данным агентства, о начальнике в подразделении «Лукойла» Александре Григорьеве, Владимир Орлов («Лукойл-энергосети») и Александре Проскурине («Транснефть-Север»).
URA.RU обратилось в компании за комментариями. На предприятии «Транснефть-Север» сказали, что не владеют информацией и попросили направить запрос. Директор центра внешних коммуникаций филиала «Лукойла» Денис Кулиш заявил «такого не может быть». «Я уверен, что руководство себе такого не позволяет. Участвовать в выборах — это конституционное право граждан», — сказал он.
Выборы в республике Коми признаны «Единой Россией» одними из самых сложных в стране в 2025 году. Одновременно избираются губернатор, Госсовет, десятки муниципальных дум. Кандидата в губернаторы от КПРФ Олега Михайлова сняли с выборов на этапе прохождения муниципального фильтра.