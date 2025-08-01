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В Китае заявили об усилении кибератак США на военные учреждения КНР

США усилили кибератаки на военные институты и оборонные компании Китая. Об этом 1 августа сообщил телеканал RTHK cо ссылкой на китайскую Ассоциацию кибербезопасности.

Источник: Freepik

«В последние годы спецслужбы США сосредоточили свои кибератаки на высокотехнологичных военных университетах, научно-исследовательских институтах и предприятиях Китая», — говорится в публикации.

Уточняется, что целью хакеров были данные научных исследований, связанных с военной областью, или основные производственные данные в области проектирования, исследований и разработок. В 2024 году было совершено более 600 кибератак со стороны зарубежных госорганизаций на важные подразделения китайской национальной оборонной и военной промышленности.

Ранее, 15 апреля агентство Reuters сообщило, что власти Китая обвинили Агентство национальной безопасности (АНБ) США в организации кибератак на критически важную инфраструктуру во время проведения в стране зимних Азиатских игр. В связи с этим в розыск были объявлены трое сотрудников АНБ. Уточнялось, что к осуществлению атак также могли быть причастны два неназванных американских университета.