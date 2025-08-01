В Китае заявили об усилении кибератак США на военные учреждения КНР

«В последние годы спецслужбы США сосредоточили свои кибератаки на высокотехнологичных военных университетах, научно-исследовательских институтах и предприятиях Китая», — говорится в публикации.
Уточняется, что целью хакеров были данные научных исследований, связанных с военной областью, или основные производственные данные в области проектирования, исследований и разработок. В 2024 году было совершено более 600 кибератак со стороны зарубежных госорганизаций на важные подразделения китайской национальной оборонной и военной промышленности.
Ранее, 15 апреля агентство Reuters сообщило, что власти Китая обвинили Агентство национальной безопасности (АНБ) США в организации кибератак на критически важную инфраструктуру во время проведения в стране зимних Азиатских игр. В связи с этим в розыск были объявлены трое сотрудников АНБ. Уточнялось, что к осуществлению атак также могли быть причастны два неназванных американских университета.