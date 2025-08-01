Лукашенко прилетит в Россию 1 августа для переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа посетит Россию с рабочим визитом.
В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что Лукашенко проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке, передает БЕЛТА.
Отмечается, что главы государств в формате «один на один» обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, касающиеся развития российско-белорусских отношений и реализации союзных проектов. Кроме того, в центре внимания будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности.
Ранее Лукашенко сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным.