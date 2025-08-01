Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко прилетит в Россию 1 августа для переговоров с Путиным

Встреча президентов Белоруссии и России пройдет в неформальной обстановке.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа посетит Россию с рабочим визитом.

В пресс-службе белорусского лидера сообщили, что Лукашенко проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в неформальной обстановке, передает БЕЛТА.

Отмечается, что главы государств в формате «один на один» обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, касающиеся развития российско-белорусских отношений и реализации союзных проектов. Кроме того, в центре внимания будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности.

Ранее Лукашенко сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше