Лукашенко прилетит в Россию 1 августа для переговоров с Путиным

Отмечается, что главы государств в формате «один на один» обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, касающиеся развития российско-белорусских отношений и реализации союзных проектов. Кроме того, в центре внимания будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности.