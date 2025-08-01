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Песков рассказал, что президент Путин в этом году работает без отпуска

Путин может позволить себе передышку в несколько выходных дней, сообщили в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в 2025 году работает без отпуска. Несмотря на то что август традиционно считается месяцем отдыха для чиновников и политиков, глава государства продолжает напряженную работу. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с корреспондентом издания Life.ru Александром Юнашевым, который опубликовал разговор с Песковым в своем телеграм-канале Юнашев LIVE.

Как пояснил Песков, должностные обязанности президента не предусматривают возможности полноценного отпуска. «Этого практически никогда не бывает. Да и функции главы государства не подразумевают возможности уходить в отпуск», — отметил представитель Кремля.

Максимальная передышка, которую может позволить себе президент, — это несколько выходных дней. Однако даже они остаются условными, поскольку, по словам Пескова, «полноценных выходных просто физически не может быть» у действующего главы государства.

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