Песков рассказал, что президент Путин в этом году работает без отпуска

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в 2025 году работает без отпуска. Несмотря на то что август традиционно считается месяцем отдыха для чиновников и политиков, глава государства продолжает напряженную работу. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с корреспондентом издания Life.ru Александром Юнашевым, который опубликовал разговор с Песковым в своем телеграм-канале Юнашев LIVE.