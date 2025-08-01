Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию на встречу с Путиным один на один

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа 2025 года летит с рабочим визитом в РФ, где встретится с президентом России Владимиром Путиным один на один. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
В сообщении сказано, что в пятницу, 1 августа, глава государства направится с рабочим визитом в Россию.
«Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один», — уточнили в телеграм-канале.
В неформальной обстановке президенты двух стран обсудят ряд вопросов. В частности, Лукашенко и Путин будут говорить про международную повестку, союзные проекты, региональную безопасность. Также главы государств обсудят вопросы, которые связаны с развитием отношений Беларуси и России.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности Беларуси.
Тем временем Лукашенко сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными.
Также Лукашенко предупредил белорусов о военной мобилизации ради экономики.