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Лукашенко летит с рабочим визитом в Россию на встречу с Путиным один на один

Лукашенко 1 августа летит с рабочим визитом в Россию.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 августа 2025 года летит с рабочим визитом в РФ, где встретится с президентом России Владимиром Путиным один на один. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

В сообщении сказано, что в пятницу, 1 августа, глава государства направится с рабочим визитом в Россию.

«Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один», — уточнили в телеграм-канале.

В неформальной обстановке президенты двух стран обсудят ряд вопросов. В частности, Лукашенко и Путин будут говорить про международную повестку, союзные проекты, региональную безопасность. Также главы государств обсудят вопросы, которые связаны с развитием отношений Беларуси и России.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал белорусам, что 2025 год и следующие будут сложными.

Также Лукашенко предупредил белорусов о военной мобилизации ради экономики.

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