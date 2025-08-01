Западные журналисты рассказали о новом оружии охраны Путина

Служба безопасности российского лидера Владимира Путина пользуется новым запускаемым с руки оружием для борьбы с беспилотниками. Об этом заявляют журналисты издания Military Watch Magazine.
Авторы материала отмечают, что оружие представляет собой перехватчик дронов с четырехмоторной крестовой конфигурацией и двухсенсорной системой наведения, которое на начальном этапе наводится вручную, а затем задействует тепловизионную и оптическую головку самонаведения, позволяющую автономно поразить цель.
— Один из офицеров пытался скрыть неизвестную, но весьма заметную новую систему от общественности во время визита в Санкт-Петербург, хотя ее размеры затрудняли сделать это, — сообщается в публикации.
Ранее журналисты Military Watch Magazine сообщили, что ввод «Орешника» в серийное производство стал поворотным моментом: в публикации отметили, что раньше в арсенале страны были только системы малой дальности, такие как «Искандер-М».
Ранее Путин в рамках встречи с выпускниками военных вузов рассказал, что в России разворачивается серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник». Он также уточнил, что комплекс хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях.