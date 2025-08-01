Журналист Боуз раскритиковал заявление Зеленского после потери Часова Яра

Журналист Чей Боуз выразил своё недовольство заявлением Владимира Зеленского, которое он сделал после потери города Часов Яр. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Зеленский в своей обычной манере диктатора отрицает захват Часового Яра Россией. И это несмотря на то, что многие проукраинские СМИ признают реальность», — говорится в публикации.
Ранее Зеленский отказывался признавать потерю города. Министерство обороны России 31 июля сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли Часов Яр под свой контроль. О том, что Вооружённые силы Украины выбиты из центра Часова Яра, стало известно 25 июля текущего года.