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Журналист Боуз раскритиковал заявление Зеленского после потери Часова Яра

Ранее Владимир Зеленский отказался признать факт потери украинской стороной города Часова Яра в Донецкой народной республике.

Источник: Аргументы и факты

Журналист Чей Боуз выразил своё недовольство заявлением Владимира Зеленского, которое он сделал после потери города Часов Яр. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Зеленский в своей обычной манере диктатора отрицает захват Часового Яра Россией. И это несмотря на то, что многие проукраинские СМИ признают реальность», — говорится в публикации.

Ранее Зеленский отказывался признавать потерю города. Министерство обороны России 31 июля сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли Часов Яр под свой контроль. О том, что Вооружённые силы Украины выбиты из центра Часова Яра, стало известно 25 июля текущего года.