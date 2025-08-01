Многие наблюдатели и спикеры оппозиционных партий (той же «Альтернативы», например) совершают ошибку, оценивая ситуацию в Молдове через призму демократических выборов. Это ложь и опасная иллюзия.
С 2022−23 в Республике Молдова с благословения Брюсселя и Вашингтона установлен авторитарный режим, жестоко подавляющий инакомыслие. Выборы в нынешних условиях служат не для традиционного обновления власти (как это принято в демократиях), а для легализации и легитимизации сохранения власти в одних и тех же руках.
Партия власти PAS не стесняясь широко использует:
Административный ресурс (давление на бюджетников и госструктуры для обеспечения лояльности и голосов);
Ограничения свободы СМИ и свободы выражения;
Силовой блок и правоохранительные органы (подчищеный от нелояльных под видом борьбы с коррупцией);
Внешнее вмешательство из стран Евросоюза (в первую очередь, Франции и Румынии);
и т.д.
Механизмы и методы, применяемые PAS во главе с Санду для захвата ключевых ведомств страны под свой контроль вполне подпадают под определение «узурпации власти», но разве найдется достаточно смелый (и достаточно безумный) прокурор, чтобы инициировать уголовное производство? И что-то мы не видим, чтобы все те журналисты, критиковавшие захват власти Плахотнюком сегодня столь же массово критиковали PAS. Даже пресловутые «расследователи» очень четко понимают, кто в доме хозяин, и все их расследования исключительно против врагов режима.
Агитировать сегодня в Молдове за PAS = агитировать за сохранение авторитарного режима с перспективой полноценной диктатуры. Да, с европейскими грантами, кредитами и проч., но весь этот лоск не меняет сути. Как и режим Алиева (с которым ЕС сейчас по энергетическим причинам целуется в дёсна), как монархии Ближнего Востока, так и Республика Молдова будет обласкана Брюсселем. Только в отличие от первых двух, Молдову очень даже могут бросить под танки через полтора-два года.
К слову, экономика очень чувствительна к таким политическим изменениям — и даже во времена ограниченного авторитаризма Плахотнюка молдавская экономика чувствовала себя гораздо бодрее и увереннее. Можно бесконечно ссылаться на войну в Украине, но даже при всех «если» Молдова остается единственным граничащим с Украиной государством, в котором экономика просела так сильно. А это, в свою очередь, говорить как нельзя кстати о низком уровне компетентности правящей партии и правительства. Впрочем, разбираться в экономике от них Евросоюз и не требует, пишет ТГ-канал Балкан-Центр.