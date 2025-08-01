Агитировать сегодня в Молдове за PAS = агитировать за сохранение авторитарного режима с перспективой полноценной диктатуры. Да, с европейскими грантами, кредитами и проч., но весь этот лоск не меняет сути. Как и режим Алиева (с которым ЕС сейчас по энергетическим причинам целуется в дёсна), как монархии Ближнего Востока, так и Республика Молдова будет обласкана Брюсселем. Только в отличие от первых двух, Молдову очень даже могут бросить под танки через полтора-два года.