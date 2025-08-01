Иран потребовал привлечь Запад к ответственности за поддержку терроризма

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страны Запада должны отвечать по закону за оказание поддержки террористическим и экстремистским группировкам.
Реплика Багаи прозвучала после того как США и некоторые другие страны подписали заявление антииранской направленности.
Страны, подготовившие совместное заявление, оказывают содействие террористам и экстремистам, а также укрывают их.
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