Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран потребовал привлечь Запад к ответственности за поддержку терроризма

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страны Запада должны отвечать по закону за оказание поддержки террористическим и экстремистским группировкам.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страны Запада должны отвечать по закону за оказание поддержки террористическим и экстремистским группировкам.

Реплика Багаи прозвучала после того как США и некоторые другие страны подписали заявление антииранской направленности.

Страны, подготовившие совместное заявление, оказывают содействие террористам и экстремистам, а также укрывают их.

Читайте материал «“Поворотный момент”: офицер из США прокомментировал ход украинского конфликта».