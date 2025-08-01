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Британия побила рекорд по мигрантам, осужденным за сексуальные преступления

В тюрьмах Англии и Уэльса находится 1731 иностранный преступник, осужденный за преступления против половой неприкосновенности.

Рекордное число мигрантов, осужденных за преступления против половой неприкосновенности личности, находятся в тюрьмах Англии и Уэльса, показатель на 9,9% выше, чем 12 месяцами ранее, пишет Daily Mail со ссылкой на Минюст.

«На июнь этого года в тюрьме находился 1731 иностранный сексуальный преступник. Число преступников из-за рубежа, заключенных в тюрьму за такие преступления, увеличилось почти в три раза», — говорится в материале.

Согласно анализу Консервативной партии, налогоплательщики ежегодно тратят более 360 млн фунтов стерлингов (38,4 млрд рублей) на содержание иностранных преступников в тюрьмах.

«Их нужно немедленно выдворить из страны. Стармер должен приостановить выдачу виз и помощь до тех пор, пока страны не примут обратно своих граждан», — заявил теневой министр юстиции Роберт Дженрик.

Ранее неизвестный подбросил труп афроамериканского мужчины без головы на главную площадь Лиссабона.