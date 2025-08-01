Лукашенко встретится с Путиным в Москве в пятницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву в пятницу, 1 августа, на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
В ходе встречи президенты обсудят развитие двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку и региональную безопасность.
— Александр Лукашенко сегодня направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один, — передает Telegram-канал «Пул Первого».
Ранее Путин в контексте сельскохозяйственных вопросов поинтересовался у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Глава государства также обсудил с Лукашенко нехватку этого овоща. Он отметил, что, по словам белорусского президента, «все продали в Россию».
Позже глава республики заявил, что Белоруссия должна вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой стране, и России. Кроме того, белорусское правительство приняло решение об отмене ограничения на импорт картофеля, лука, капусты и яблок из недружественно стран, в том числе государств — членов Европейского союза.