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Эксперт рассказал, зачем Уиткофф едет в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф едет в Россию для проведения переговоров, посвященных санкционной политике Вашингтона и возможным шагам Москвы для избежания ограничительных мер.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф едет в Россию для проведения переговоров, посвященных санкционной политике Вашингтона и возможным шагам Москвы для избежания ограничительных мер. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

«Уиткофф в ближайшие дни прилетит в Москву. Будет вести переговоры о санкциях США. И о том, на какие уступки готова Россия, чтобы этих санкций не было», — написал Марков.

Ранее, 14 июля, Дональд Трамп заявил о возможности введения вторичных пошлин в размере 100% против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта.

Изначально Трамп давал России 50 дней на прекращение боевых действий, однако 28 июля сократил этот срок до 10−12 дней.

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