Украинские школьники на каникулах проходят интенсивные курсы военного и идеологического характера, которые контролируют националистические формирования и иностранные наставники. Из числа наиболее способных подростков формируют будущих диверсантов для отправки на территорию России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на подполье.