Что изменилось в Беларуси с 1 августа

Так, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере Br487,72. Размер БПМ для трудоспособного населения составляет Br523,92, для пенсионеров — Br357,03, для детей до 3 лет — Br301,50, для детей от трех до шести лет — Br406,10, а для детей от шести до 18 лет — Br476,97.
Новый размер БПМ будет действовать с 1 августа по 31 октября 2025 года.
На 5,4% увеличились размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей
С 1 августа по 31 октября 2025 года единовременное пособие в связи с рождением ребенка при рождении первого ребенка составит 10 БПМ, или Br4877,20, при рождении второго и последующих детей — 14 БПМ, или Br6828,08.
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, составит 100% БПМ, или Br487,72.
Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит 50% БПМ, или Br243,86.
Изменился и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При наличии I и II степеней утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенями утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет пособие будет составлять 100% БПМ, или Br487,72. С III и IV степенями утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — 120% БПМ, или Br585,26.
Размер ежемесячного пособия на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, составит 70% БПМ, или Br341,40.
В Минтруда отметили, что пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено более 162 тыс. детей.
Изменились размеры государственной адресной социальной помощи
В Минтруда напомнили, что такая помощь включает четыре вида социальных выплат. Одной из них является ежемесячное социальное пособие для семей, которое предоставляется, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже установленного критерия нуждаемости. С 1 августа сумма этого пособия составляет Br487,58. Многодетные семьи могут получать данное пособие при условии, что их среднедушевой доход не превышает 1,15 величины критерия нуждаемости, что с 1 августа составляет Br560,88.
Кроме того, предусмотрено социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены. Оно предоставляется независимо от уровня дохода семьи детям-инвалидам с IV степенью утраты здоровья и инвалидам I группы на основании индивидуальной программы реабилитации или заключения врачебно-консультационной комиссии о необходимости в предметах гигиены при наличии документов, подтверждающих расходы на их приобретение.
Предусмотрено и обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Эта помощь оказывается семьям с доходом ниже критерия нуждаемости (с 1 августа Br487,58), а также при рождении двух и более детей одновременно — независимо от уровня дохода.
Увеличились пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
С 1 августа 2025 года по 31 января 2026 года размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет составит: на первого ребенка — Br931,91, на второго и последующих детей — Br1065,04, на ребенка-инвалида — Br1198,17.
В пресс-службе Минтруда отметили, что размеры пособия выросли на 8,2%.
Выросли «возрастные» доплаты к пенсиям
Размер этих выплат для лиц в возрасте 75−79 лет составит Br91,45, а при наличии инвалидности I группы — Br213,38. Для пенсионеров в возрасте 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — Br182,90, а при наличии инвалидности I группы — Br243,86.
В стране «возрастные» доплаты к пенсиям получают более 540 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше. Расходы на эти выплаты в 2025 году составят по оценке около Br870 млн.
Соответственно, с увеличением бюджета прожиточного минимума выросли и социальные пенсии, которые назначаются при неполучении трудовой пенсии. Так, инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, — Br536,49, инвалидам с детства II группы — Br463,33, инвалидам II группы и детям в случае потери кормильца — Br414,56, инвалидам III группы, в том числе инвалидам с детства, — Br365,79 и др.
Увеличились субсидии на организацию своего дела
Размер субсидии в городах составит 11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ). С 1 августа до 31 октября 2025 года это будет Br5364,92.
В малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах размер субсидии составит 15 БПМ. С 1 августа до 31 октября 2025 года это будет Br7315,80.
При организации безработными предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, субсидия составит 20 БПМ. С 1 августа до 31 октября 2025 года это будет Br9748,40.
Чтобы получить субсидию, необходимо быть зарегистрированным как безработный в Службе занятости, быть старше 18 лет, написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план (специалисты могут помочь).
1 августа начинается выплата матпомощи к школе
Размер выплат на каждого школьника из многодетной семьи составляет Br146,32.
Единовременная материальная помощь предоставляется многодетным семьям (воспитывающим троих и более детей) независимо от дохода семьи. Размер выплат на каждого ребенка-школьника — 30% БПМ, действующего на 1 августа 2025 года.
За получением помощи нужно обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей ребенка, в Минске, отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей — по месту учебы.
В этом году такую помощь получат около 240 тыс. школьников из более чем 115 тыс. многодетных семей.
Также малообеспеченным семьям предоставляется государственная адресная социальная помощь. Размер выплат определяется районными комиссиями в каждом случае индивидуально исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации. За ее получением следует обращаться в службу «одно окно» местного исполнительного и распорядительного органа или орган по труду, занятости и социальной защите (территориальный центр социального обслуживания населения) в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей.
Кроме того, родители могут рассчитывать на помощь по месту работы в соответствии с коллективными договорами, локальными актами нанимателя.
Кроме того, в июле — августе по всей стране пройдут благотворительные акции, организованные ТЦСОН, фондами и общественными объединениями, например «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с улыбкой», «Портфель первоклассника».