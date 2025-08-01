Что изменилось в Беларуси с 1 августа

Изменился и размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При наличии I и II степеней утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенями утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет пособие будет составлять 100% БПМ, или Br487,72. С III и IV степенями утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — 120% БПМ, или Br585,26.