У Путина никогда не было официального отпуска

Ранее Владимир Путин отмечал, что свою работу строит по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь», подчеркивая ответственность и постоянную занятость на посту главы государства. Президент также рассказывал, что часто проводит важные встречи «на бегу» и даже в автомобиле, что связано с особенностями его рабочего графика и невозможностью взять полноценный отпуск.