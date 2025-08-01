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Песков рассказал подробности визита Лукашенко в Россию

Белорусский лидер проведет встречу со своим российским коллегой в неформальной обстановке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности предстоящего визита белорусского лидера Александра Лукашенко в РФ.

Сегодня президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию, где встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Песков сообщил, что главы государств обсудят широкий спектр вопросов.

«Будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике», — сказал Песков.

В пресс-службе белорусского лидера ранее сообщили, что главы государств встретятся в неформальной обстановке и обсудят актуальные вопросы в формате один на один.

Ранее встречу президентов РФ и Беларуси анонсировала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно созваниваются и встречаются лично. Предыдущая их встреча состоялась в Минске, когда проходил Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств ЕАЭС.

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