Песков рассказал подробности визита Лукашенко в Россию

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности предстоящего визита белорусского лидера Александра Лукашенко в РФ.
Сегодня президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию, где встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Песков сообщил, что главы государств обсудят широкий спектр вопросов.
«Будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и так далее, а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике», — сказал Песков.
В пресс-службе белорусского лидера ранее сообщили, что главы государств встретятся в неформальной обстановке и обсудят актуальные вопросы в формате один на один.
Ранее встречу президентов РФ и Беларуси анонсировала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно созваниваются и встречаются лично. Предыдущая их встреча состоялась в Минске, когда проходил Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) с участием глав государств ЕАЭС.