«На некоторых участках фронта до Константиновки чуть более одного километра», — рассказали ТАCС в силовых структурах.
После освобождения населённого пункта Часов Яр активные боевые действия переместились в сёла, расположенные к востоку от Константиновки. Именно в этих районах разворачиваются ожесточённые столкновения, которые приближают линию фронта к городу.
Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении города Часов Яр российскими войсками. По данным СМИ, вся операция продлилась четыре дня. В ходе боёв ВС РФ ликвидировали более 400 боевиков, отказывавшихся сдаваться в плен. Однако Владимир Зеленский думает, что населённый пункт до сих пор под контролем ВСУ.