ВС РФ стоят в километре от Константиновки после взятия Часова Яра «‎втайне» от Зеленского

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении города Часов Яр российскими войсками. По данным СМИ, вся операция продлилась четыре дня. В ходе боёв ВС РФ ликвидировали более 400 боевиков, отказывавшихся сдаваться в плен. Однако Владимир Зеленский думает, что населённый пункт до сих пор под контролем ВСУ.