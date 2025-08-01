В Москве Путин и Лукашенко обсудят экономику и двусторонние отношения

1 августа Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут неформальную встречу, на которой обсудят различные аспекты двусторонних отношений и международные вопросы. Об этом заявил Дмитрий Песков.
«Будет рассмотрен весь спектр вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические отношения, реализацию совместных проектов и другие аспекты. Также состоится глубокий обмен мнениями по международной повестке», — отметил пресс-секретарь президента России.
Лукашенко посетит Россию с частным визитом. Ранее Telegram-канал «Пул Первого», связанный с пресс-службой президента Белоруссии, сообщил, что главы государств также обсудят вопросы региональной безопасности.
Дмитрий Песков также ранее отмечал, что Путин и Лукашенко «общаются более чем часто, постоянно».