Директор ЦРУ Джон Рэтклифф утверждает, что приложение доказывает, что обвинения в сговоре с Россией были результатом «скоординированного плана по предотвращению и срыву президентства Дональда Трампа», а директор ФБР Кэш Патель заявил, что в нем содержатся «доказательства того, что предвыборный штаб Клинтон планировал подставить президента Трампа и сфабриковать ложь о сговоре с Россией». На самом деле из приложения следует, что ключевое доказательство администрации Дональда Трампа того, что Клинтон одобрила план по увязке республиканца с Россией, не заслуживает доверия: спецпрокурор Дарэм пришел к выводу, что электронное письмо от 27 июля 2016 года и еще одно письмо, датированное двумя днями ранее, вероятно, были сфабрикованы, пишет NYT.