Электронные письма предвыборного штаба Хиллари Клинтон о плане с целью обвинить Дональда Трампа в сговоре с Москвой могли быть созданы российскими шпионами, следует из рассекреченного в четверг 29-страничного приложения к докладу специального прокурора Джона Дарэма, назначенного при первом сроке Трампа, от 2023 года, пишет The New York Times.
В частности, речь идет об электронном письме от 27 июля 2016 года, в котором говорится, что Клинтон одобрила предложение обвинить Трампа в связях с Россией, чтобы отвлечь внимание от скандала вокруг использования ею личного почтового сервера для служебной переписки, когда она была госсекретарем. Перед президентскими выборами ФБР возобновило расследование в отношении бывшего госсекретаря и кандидата в президенты из-за использования ею личного почтового ящика.
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф утверждает, что приложение доказывает, что обвинения в сговоре с Россией были результатом «скоординированного плана по предотвращению и срыву президентства Дональда Трампа», а директор ФБР Кэш Патель заявил, что в нем содержатся «доказательства того, что предвыборный штаб Клинтон планировал подставить президента Трампа и сфабриковать ложь о сговоре с Россией». На самом деле из приложения следует, что ключевое доказательство администрации Дональда Трампа того, что Клинтон одобрила план по увязке республиканца с Россией, не заслуживает доверия: спецпрокурор Дарэм пришел к выводу, что электронное письмо от 27 июля 2016 года и еще одно письмо, датированное двумя днями ранее, вероятно, были сфабрикованы, пишет NYT.
Спецпрокурор нзвал эту информацию «разведанные о плане Клинтон». В отчете он использовал информацию правительства США о предполагаемом плане, полученную через российские донесения, чтобы раскритиковать сотрудников ФБР, участвовавших в расследовании российского вмешательства, за то, что они не проявили большего скепсиса, когда позже получили копию «досье Стила» (бывший британский разведчик Кристофер Стил был автором досье, в котором говорилось о наличии связей между представителями штаба Трампа и российскими спецслужбами) и использовали ее для получения ордера на прослушку. Впоследствии оно было дискредитировано.
«Независимо от того, основывалась ли разведывательная информация о плане Клинтон на надежной или ненадежной информации, была ли она в конечном счете истинной или ложной», агентам следовало быть более осторожными при работе с данными, написал в отчете прокурор. Дарэм скрыл вывод о том, что электронное письмо, которое он назвал «разведданными о плане Клинтон», почти наверняка было российской дезинформацией, пишет NYT.
Как сообщал Fox News, Патель в «тайной комнате» ФБР обнаружил «тысячи документов» в нескольких пакетах для сжигания. Среди них — засекреченное приложение к докладу спецпрокурора. В 2023 году Дарем пришел к выводу, что у ФБР не было достаточных оснований начинать расследование сговора Трампа с Россией.
В Кремле говорили, что в США тему России используют как инструмент политической борьбы.