Трамп подписал указ о введении пошлин против десятков стран

«Это решительное действие отражает непрекращающиеся усилия президента по защите Соединенных Штатов от иностранных угроз национальной безопасности и экономики США, путем честных, сбалансированных и взаимовыгодных торговых отношений», — говорится в заявлении Белого дома.
Новые пошлины вступят в силу 7 августа, что может дать попавшим в список странам время для заключения торговой сделки и избежать повышения ставок на импорт. Среди них:
- Сирия, на чьи товары вводятся самые высокие пошлины в размере 41 процента;
- Мьянма и Лаос, импорт из которых будет облагаться ставкой в 40 процентов;
- Ирак и Сербия, пошлина против которых составит 35 процентов;
- Швейцария, против которой будет действовать пошлина в 39 процентов.
Для некоторых стран, например Тайваня, ставку снизили по сравнению с изначально заявленной Трампом в апреле. В список попали как страны, которые не успели заключить торговое соглашение с Вашингтоном, так и те, которые уже имеют сделку или находятся в процессе переговоров.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп заявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%.
В преддверии этой даты президент продлил приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты. Ранее на этой неделе Трамп повторил, что дедлайн по введению пошлин на импортные товары из разных стран остается прежним.
На данный момент, Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания Европейский союз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.