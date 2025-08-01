В Башкирии направят 1,2 млрд рублей на благоустройство 94 территорий.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале рассказал, как в Башкирии создают комфортную среду для жизни людей. Так, в прошлом году на эти цели направили 11 млрд рублей, благоустроили 123 общественных пространства, в результате республика заняла 7-е место в России по этому показателю. Пять проектов в Агидели, Янауле, Дюртюлях, Ишимбае и Мелеузе победили во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Башкирия входит в пятерку лидеров по реализованным инициативам и занимает первое место в ПФО.
На приведение в порядок 143 дворов в 33 муниципалитетах было направлено более 1 млрд рублей. Установлено и заменено свыше 63 тысяч уличных светильников. Капитально отремонтировано 719 многоквартирных домов, заменено 428 лифтов — расходы составили еще около 4,7 млрд рублей. При этом объем государственной поддержки вырос на 34%.
Особое внимание уделяется развитию общественных пространств в Уфе. Вложено около 1,5 млрд рублей в обновление 13 зон отдыха, включая такие любимые горожанами места, как озеро Теплое, парк Нефтехимиков и тематические скверы вдоль улицы Ленина. Продолжается модернизация коммунальных инфраструктурных объектов: завершен первый этап региональной программы — реконструированы и отремонтированы 21 объект стоимостью более 1,5 млрд рублей. За счет средств Фонда национального благосостояния завершены шесть проектов по строительству и реконструкции объектов на сумму около 4 млрд рублей.
«В этом году планируем завершить работу по “Инфраструктурному меню”. Продолжаем благоустройство территорий: запланировано благоустройство 94 общественных пространств на сумму около 1,2 млрд рублей. В рамках программы капитально отремонтируем 600 многоквартирных домов с заменой 620 лифтов и проведем комплексный ремонт 15 подъездов», — рассказал о текущих планах Андрей Назаров.
Премьер-министр подчеркнул, что сфера ЖКХ требует постоянного внимания. Это позволит решить стратегическую задачу, поставленную Главой Башкирии Радием Хабировым — сделать республику самым комфортным для жизни регионом.