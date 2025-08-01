В Башкирии направят 1,2 млрд рублей на благоустройство 94 территорий.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале рассказал, как в Башкирии создают комфортную среду для жизни людей. Так, в прошлом году на эти цели направили 11 млрд рублей, благоустроили 123 общественных пространства, в результате республика заняла 7-е место в России по этому показателю. Пять проектов в Агидели, Янауле, Дюртюлях, Ишимбае и Мелеузе победили во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Башкирия входит в пятерку лидеров по реализованным инициативам и занимает первое место в ПФО.