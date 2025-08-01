Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор направила запрос в Минэнерго из-за перебоев со светом

Зампред Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии Сайёра Абдикаримова направила запрос главе Минэнерго Журабеку Мирзамахмудову о проблемах со светом в Ташкенте.

В Сенате отметили, что жители столицы и бизнес сталкиваются с отключением света, которые длятся по 3−4 часа. Помимо этого, перебои с электроэнергией сказываются на работе социальной инфраструктуры и промышленности.

Так нарушается работа светофоров, систем охлаждения на предприятиях и точках торговли, что приводит к убыткам предпринимателей. Из-за отключений также ломается бытовая техника.

В Сенате подчеркнули, что по закону, потребители имеют право на стабильное электроснабжение. Отключать или ограничивать подачу электричества можно только для предотвращения несчастных случаев или устранения аварий.