Сенатор направила запрос в Минэнерго из-за перебоев со светом

В Сенате отметили, что жители столицы и бизнес сталкиваются с отключением света, которые длятся по 3−4 часа. Помимо этого, перебои с электроэнергией сказываются на работе социальной инфраструктуры и промышленности.
Так нарушается работа светофоров, систем охлаждения на предприятиях и точках торговли, что приводит к убыткам предпринимателей. Из-за отключений также ломается бытовая техника.
В Сенате подчеркнули, что по закону, потребители имеют право на стабильное электроснабжение. Отключать или ограничивать подачу электричества можно только для предотвращения несчастных случаев или устранения аварий.