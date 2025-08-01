Эксперты: Молдова стала инструментом давления в газовых войнах и планах США

Он отметил, что «Молдовагаз» до сих пор стабильно исполнял свои обязательства, закупал газ без привлечения кредитов и не имел существенных претензий со стороны регулирующих органов. Эксперт также выразил обеспокоенность тем, что новые займы Energocom будут обеспечены государственными гарантиями, что увеличивает нагрузку на бюджет и создает риски в случае неэффективного управления.