Основным поставщиком природного газа в Молдову с 1 августа становится государственная компания Energocom вместо российско-молдавской «Молдовагаз», переход вызвал критику со стороны экспертов и представителей оппозиции, опрошенных РИА Новости.
Разворот на запад
Смена поставщика произошла после того, как Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в мае назначило Energocom резервным поставщиком на случай, если «Молдовагаз» не выполнит требования по отделению дочерней газотранспортной компании «Молдоватрансгаз» до 31 июля. Компания не успела завершить процедуру в установленные сроки.
Переход происходит на фоне продолжающейся реформы энергетического рынка, начатой в рамках обязательств перед Европейским союзом. Осенью 2023 года управление газотранспортной системой республики уже было передано новому оператору Vestmoldtransgaz, в составе которого 75% принадлежит румынскому «Трансгазу», а 25% — Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).
Для финансирования закупок газа на предстоящий отопительный сезон парламент в июне утвердил в первом чтении законопроект о предоставлении государственных гарантий под кредит в размере 400 миллионов евро от ЕБРР.
Молдавские власти подчеркивают, что новая модель закупок позволяет стране избежать зависимости от одного поставщика. По словам пресс-секретаря правительства Даниела Водэ, Energocom приобретает газ на европейских биржах по конкурентным ценам, в условиях открытой конкуренции.
Инструмент давления
Тем не менее переход вызвал критику со стороны экспертов и оппозиции.
Депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя отмечает, что Молдова согласилась быть одноразовым инструментом в газовых войнах и планах США по деиндустриализации Европы.
По мнению парламентария, в газовых войнах и процессе деиндустриализации Европы Молдова по милости правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) согласилась на роль даже не пешки, а одноразового инструмента против России и «Газпрома».
Депутат полагает, что в конечном итоге, вытянув все ресурсы из Евросоюза, США готовятся к противостоянию с Китаем, для чего им потребуется перемирие с Россией.
Скрытые схемы
Политолог Александр Кориненко в беседе с РИА Новости напомнил, что информация о контрактах Energocom остается закрытой, а большая часть условий засекречена. По его мнению, государство передает энергетическую безопасность страны в одни руки, при этом не предоставляя гражданам прозрачности относительно расходования средств.
Он отметил, что «Молдовагаз» до сих пор стабильно исполнял свои обязательства, закупал газ без привлечения кредитов и не имел существенных претензий со стороны регулирующих органов. Эксперт также выразил обеспокоенность тем, что новые займы Energocom будут обеспечены государственными гарантиями, что увеличивает нагрузку на бюджет и создает риски в случае неэффективного управления.
Оппозиционные депутаты в парламенте неоднократно выступали с инициативами о раскрытии данных по поставщикам, ценам и объемам газа. Однако PAS голосовала против предложений заслушать министра энергетики. После прекращения транзита российского газа через Украину сведения о маршрутах поставок, объемах и тарифах на «голубое топливо» не публикуются.
Контрольный пакет в «Молдовагазе» — 50% плюс одна акция — принадлежит российскому «Газпрому», 35,33% — правительству Молдовы, 13,44% — администрации Приднестровья.