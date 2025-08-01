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Эксперты: Молдова стала инструментом давления в газовых войнах и планах США

Отказ Молдовы от поставок через «Молдовагаз» — инструмент давления США, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Источник: Sputnik.md

Основным поставщиком природного газа в Молдову с 1 августа становится государственная компания Energocom вместо российско-молдавской «Молдовагаз», переход вызвал критику со стороны экспертов и представителей оппозиции, опрошенных РИА Новости.

Разворот на запад

Смена поставщика произошла после того, как Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в мае назначило Energocom резервным поставщиком на случай, если «Молдовагаз» не выполнит требования по отделению дочерней газотранспортной компании «Молдоватрансгаз» до 31 июля. Компания не успела завершить процедуру в установленные сроки.

Переход происходит на фоне продолжающейся реформы энергетического рынка, начатой в рамках обязательств перед Европейским союзом. Осенью 2023 года управление газотранспортной системой республики уже было передано новому оператору Vestmoldtransgaz, в составе которого 75% принадлежит румынскому «Трансгазу», а 25% — Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).

Как известно, с 2022 года Молдова более не закупает газ напрямую у российской компании «Газпром». После прекращения транзита российского газа через территорию Украины поставки осуществляются с европейского рынка — через биржи и краткосрочные контракты.

Для финансирования закупок газа на предстоящий отопительный сезон парламент в июне утвердил в первом чтении законопроект о предоставлении государственных гарантий под кредит в размере 400 миллионов евро от ЕБРР.

Молдавские власти подчеркивают, что новая модель закупок позволяет стране избежать зависимости от одного поставщика. По словам пресс-секретаря правительства Даниела Водэ, Energocom приобретает газ на европейских биржах по конкурентным ценам, в условиях открытой конкуренции.

Инструмент давления

Тем не менее переход вызвал критику со стороны экспертов и оппозиции.

Депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя отмечает, что Молдова согласилась быть одноразовым инструментом в газовых войнах и планах США по деиндустриализации Европы.

По мнению парламентария, в газовых войнах и процессе деиндустриализации Европы Молдова по милости правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) согласилась на роль даже не пешки, а одноразового инструмента против России и «Газпрома».

Цырдя утверждает, что США планировали лишить Евросоюз и Германию дешевой энергии из России, чтобы продать собственный газ. Также, по его словам, американцам было необходимо лишить Германию и Евросоюз промышленности, переместив производство в Соединенные Штаты.

Депутат полагает, что в конечном итоге, вытянув все ресурсы из Евросоюза, США готовятся к противостоянию с Китаем, для чего им потребуется перемирие с Россией.

Скрытые схемы

Политолог Александр Кориненко в беседе с РИА Новости напомнил, что информация о контрактах Energocom остается закрытой, а большая часть условий засекречена. По его мнению, государство передает энергетическую безопасность страны в одни руки, при этом не предоставляя гражданам прозрачности относительно расходования средств.

Он отметил, что «Молдовагаз» до сих пор стабильно исполнял свои обязательства, закупал газ без привлечения кредитов и не имел существенных претензий со стороны регулирующих органов. Эксперт также выразил обеспокоенность тем, что новые займы Energocom будут обеспечены государственными гарантиями, что увеличивает нагрузку на бюджет и создает риски в случае неэффективного управления.

Оппозиционные депутаты в парламенте неоднократно выступали с инициативами о раскрытии данных по поставщикам, ценам и объемам газа. Однако PAS голосовала против предложений заслушать министра энергетики. После прекращения транзита российского газа через Украину сведения о маршрутах поставок, объемах и тарифах на «голубое топливо» не публикуются.

По данным НАРЭ, к 1 ноября 2025 года поставщики, включая Energocom, обязаны сформировать запасы в размере 145 миллионов кубометров природного газа для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона. Из-за отсутствия собственных подземных хранилищ Молдова хранит топливо за рубежом — на территории Украины и Румынии.

Контрольный пакет в «Молдовагазе» — 50% плюс одна акция — принадлежит российскому «Газпрому», 35,33% — правительству Молдовы, 13,44% — администрации Приднестровья.

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