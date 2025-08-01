Мэр Первоуральска Кабец отчитается перед Паслером о водоснабжении в городе

В мае Денис Паслер призвал власти Первоуральска предотвратить повторение проблем с водоснабжением, которые возникали в городе в предыдущие годы. Он подчеркнул, что власти города направили заявки на участие в региональных программах по реконструкции и модернизации ЖКХ в 2025 году, в рамках которых «получают немалые ресурсы, чтобы решить задачу». Он также посетил Первоуральск — Игорь Кабец намеревался рассказать господину Паслеру о подготовке инженерных кадров и развитии сферы ЖКХ в муниципалитете. Он заверял, что власти приступят к масштабному обновлению сетей в городе сразу после майских праздников.