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Политолог раскрыл, будет ли Азербайджан снабжать оружием Украину

Азербайджан не будет осуществлять военные поставки Украине, чтобы окончательно не испортить отношения с Россией. Об этом политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, эту красную черту Азербайджан нарушать не будет, даже несмотря на то, что сейчас есть кризис в двусторонних отношениях», — заявил эксперт «Ленте.ру».

По мнению Гасанова, Баку не станет отправлять Киеву военные пакеты помощи, но обратил внимание на то, что гуманитарную поддержку Азербайджан Украине оказывает.

Политолог считает, что противоречия, которые возникли между Москвой и Баку, можно будет урегулировать, например, при переговорах российского президента Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

Напомним, 20 июля Алиев, участвуя в глобальном медиафоруме, сделал резонансное заявление. Политик порекомендовал украинским властям «не соглашаться на оккупацию».

Ранее стало известно о начале поставок азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору Украиной. Депутат Госдумы РФ Константин Затулин назвал сотрудничество Баку и Киева демонстрацией недружественного отношения Азербайджана к Москве.