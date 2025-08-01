Политолог раскрыл, будет ли Азербайджан снабжать оружием Украину

«Я думаю, эту красную черту Азербайджан нарушать не будет, даже несмотря на то, что сейчас есть кризис в двусторонних отношениях», — заявил эксперт «Ленте.ру».
По мнению Гасанова, Баку не станет отправлять Киеву военные пакеты помощи, но обратил внимание на то, что гуманитарную поддержку Азербайджан Украине оказывает.
Политолог считает, что противоречия, которые возникли между Москвой и Баку, можно будет урегулировать, например, при переговорах российского президента Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева.
Напомним, 20 июля Алиев, участвуя в глобальном медиафоруме, сделал резонансное заявление. Политик порекомендовал украинским властям «не соглашаться на оккупацию».