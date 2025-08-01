«Безупречный» имидж может быть подпорчен: Почему власти боятся возвращения Плахотнюка в Молдову до парламентских выборов — он слишком многое о ПАС может рассказать

Так что, если власти Кишинева искренни и хотят, чтобы я приехал в Республику Молдова, я скоро буду в стране, в противном случае подтвердится неофициальная информация, озвученная греческими властями моим адвокатам, что власть в Кишиневе просила греческую сторону не спешить с моим процессом экстрадиции, так как они не хотят, чтобы я появился в стране до парламентских выборов.