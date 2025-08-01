«Безупречный» имидж может быть подпорчен: Почему власти боятся возвращения Плахотнюка в Молдову до парламентских выборов — он слишком многое о ПАС может рассказать

Плахотнюк: Верните меня в Молдову, ироды!
Дожили.
Беглый олигарх, арестованный в Греции, в очередной раз просит власти Молдовы ускорить его экстрадицию на родину.
Плахотнюк через адвокатов обратился к молдавской власти.
Я намерен вернуться в страну, чтобы, прежде всего, доказать свою невиновность перед правоохранительными органами Республики Молдова (или тем, что от них осталось после так называемой «реформы» последних лет).
Я докажу всем, что те дела, возбужденные против меня, являются обычными фальсификациями, не основанными на доказательствах и ограничивающимися лишь необоснованными спекуляциями, вместо доказательств используется чрезмерное очернение, ненависть и клевета.
Я докажу, что эти дела — пропагандистский продукт власти и злоупотребление в борьбе с политическими оппонентами, которых они не могли победить или побороть политическими и демократическими методами.
Что касается самого процесса экстрадиции: согласно греческой практике, при добровольном согласии экстрадиция занимает от 12 до максимум 30 дней, в зависимости от сотрудничества запрашивающей стороны, в нашем случае Республики Молдова.
Так что, если власти Кишинева искренни и хотят, чтобы я приехал в Республику Молдова, я скоро буду в стране, в противном случае подтвердится неофициальная информация, озвученная греческими властями моим адвокатам, что власть в Кишиневе просила греческую сторону не спешить с моим процессом экстрадиции, так как они не хотят, чтобы я появился в стране до парламентских выборов.
Вероятно, власти Кишинева боятся и не хотят, чтобы правда о делах (а также другие истины) вышла наружу, считая, что это повредит их имиджу, который только они считают «безупречным».
Также, возможно, они боятся, что мое присутствие напомнит гражданам, что до так называемых «хороших» и желтых времен сегодня все же были нормальные времена с порядком, благополучием и достоинством страны, по которым сейчас многие скучают" — написал Плахотнюк.
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