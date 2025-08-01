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Это опасный симптом: Аксенов прокомментировал снос памятника Айвазовскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил готовность забрать памятник маринисту Ивану Айвазовскому, который на днях был снесен в Степанакерте. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: AP 2024

В Степанакерте снесли памятник маринисту Ивану Айвазовскому, сообщал накануне Sputnik Армения со ссылкой на агентство по развитию туризма и культуры Карабаха. Снос мемориала состоялся в день рождения художника — 30 июля.

«Иван Константинович — наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам», — заявил он.

При этом глава Крыма отметил, что Айвазовский был гениальным живописцем. Он внес неоценимый вклад не только в российскую, но и в мировую культуру.

"Война с памятниками не красит никого, какими бы мотивами подобные действия ни оправдывались. И ни к чему хорошему она не приводит — пример Украины у всех перед глазами. Это опасный симптом, прежде всего, для самих разрушителей.

По мнению председателя Региональной армянской национально-культурной автономии Республики Крым «Крымское армянское общество», зампредседателя Комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям Георгия Акопяна, снос памятника Айвазовскому в Карабахе является варварством и продолжением программы Запада по уничтожению культуры на всем постсоветском пространстве.

Иван Константинович Айвазовский — русский живописец и график, один из самых известных маринистов XIX века, коллекционер и меценат. Живописец Главного морского штаба. Родился в Феодосии, окончил Симферопольскую гимназию и Императорскую Петербургскую Академию художеств, был живописцем Главного морского штаба России. С 1846 года жил и работал в Феодосии, преподавал в созданной им художественной мастерской. В 1880 году основал картинную галерею. С 1881 года — почетный гражданин Феодосии.

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