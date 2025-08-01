Это опасный симптом: Аксенов прокомментировал снос памятника Айвазовскому

«Иван Константинович — наш земляк, он очень много сделал для Крыма. Мы готовы принять разрушенный памятник, восстановить его и установить на достойном месте. Как и другие памятники, связанные с русской историей и культурой, на которые нацелились вандалы. Не надо их крушить, лучше отдайте нам», — заявил он.