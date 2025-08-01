В Калининградской области расширят поддержку бывших заключённых

На совещании обсудили вопросы помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации после освобождения из мест лишения свободы.
Участниками встречи стали заместитель начальника УФСИН Анатолий Симаков, руководитель регионального управления Минюста России Константин Прохоров и министр социальной политики Анжелика Майстер.
В ходе обсуждения были подведены итоги совместной работы за первое полугодие 2025 года в сфере пробации — системы мер, направленных на поддержку людей, отбывающих наказание или освободившихся из мест заключения.
Особое внимание уделили вопросам включения программ ресоциализации в региональные государственные программы, а также механизмам социальной адаптации и реабилитации осуждённых. Важным аспектом стало обсуждение работы с единым реестром пробации.
По итогам переговоров стороны достигли договорённости об усилении взаимодействия в оказании помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это касается как тех, кто отбывает наказание без изоляции от общества, так и освободившихся из исправительных учреждений.