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В Калининградской области расширят поддержку бывших заключённых

В правительстве Калининградской области прошла важная встреча представителей силовых структур и социальной сферы.

Источник: Kaliningradnews

На совещании обсудили вопросы помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации после освобождения из мест лишения свободы.

Участниками встречи стали заместитель начальника УФСИН Анатолий Симаков, руководитель регионального управления Минюста России Константин Прохоров и министр социальной политики Анжелика Майстер.

В ходе обсуждения были подведены итоги совместной работы за первое полугодие 2025 года в сфере пробации — системы мер, направленных на поддержку людей, отбывающих наказание или освободившихся из мест заключения.

Особое внимание уделили вопросам включения программ ресоциализации в региональные государственные программы, а также механизмам социальной адаптации и реабилитации осуждённых. Важным аспектом стало обсуждение работы с единым реестром пробации.

По итогам переговоров стороны достигли договорённости об усилении взаимодействия в оказании помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это касается как тех, кто отбывает наказание без изоляции от общества, так и освободившихся из исправительных учреждений.