Центр по борьбе с дезинформацией запустили в Казахстане

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Служба центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан сообщила о запуске Центра по борьбе с дезинформацией.
«Новая структура станет важным элементом в обеспечении права граждан на получение достоверной информации. Среди основных задач Центра — выявление и опровержение недостоверной информации; обеспечение граждан объективными, проверенными данными по значимым темам; развитие культуры ответственного потребления информации», — отметили в СЦК.
Работа будет вестись в сотрудничестве с госорганами, экспертами, журналистами и гражданами, отметили в СЦК.
Центр будет публиковать регулярные обзоры фейков, кейсы манипуляций, а также давать экспертные разъяснения по резонансным информационным темам. Также будут размещать информацию на официальных ресурсах в соцсетях.