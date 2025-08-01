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Центр по борьбе с дезинформацией запустили в Казахстане

Регулярные обзоры фейков и мнение экспертов будет публиковать центр.

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Служба центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан сообщила о запуске Центра по борьбе с дезинформацией.

«Новая структура станет важным элементом в обеспечении права граждан на получение достоверной информации. Среди основных задач Центра — выявление и опровержение недостоверной информации; обеспечение граждан объективными, проверенными данными по значимым темам; развитие культуры ответственного потребления информации», — отметили в СЦК.

Работа будет вестись в сотрудничестве с госорганами, экспертами, журналистами и гражданами, отметили в СЦК.

Центр будет публиковать регулярные обзоры фейков, кейсы манипуляций, а также давать экспертные разъяснения по резонансным информационным темам. Также будут размещать информацию на официальных ресурсах в соцсетях.