Стояногло: Молдавия закупает российский газ втридорога через посредников в ЕС

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти Санду и ее партии. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к инфляции, которая превысила 30% в годовом исчислении, и спровоцировало акции протеста. В этой ситуации правительство заявило, что избавилось от зависимости от «Газпрома», и засекретило от населения закупочные цены на газ. Со своей стороны, «Газпром» прекратил поставки в Молдавию с начала января 2025 года после истечения соглашения о транзите российского газа через украинскую территорию и отказа Кишинева урегулировать проблему долга за потребленное топливо.