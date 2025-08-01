Самарские партии и общественный штаб объединились для прозрачных выборов-2025

В Самарской области Общественный штаб по независимому наблюдению за выборами подписал соглашение о сотрудничестве с региональными отделениями российских политических партий. Этот шаг был инициирован Общественной палатой региона для повышения прозрачности и законности проведения выборов в единый день голосования 2025 года. Соглашение подписали представители партий: «Родина», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.
Подобные договорённости, как отмечают в Общественной палате, способствуют сокращению числа конфликтов в период избирательных кампаний. Работа политических партий направлена на победу собственных кандидатов, однако соглашение подчеркивает важность соблюдения честных, открытых и законных методов достижения целей.
В 2025 году в Самарской области, с 12 по 14 сентября, пройдет 302 избирательные кампании, в ходе которых жители городов и муниципальных районов смогут выбрать депутатов в городские думы и в представительные органы различных муниципальных образований.
Общественный штаб акцентирует внимание на том, что проведение выборов любых уровней служит индикатором гражданской зрелости общества. Особое значение уделяется подготовке к единому дню голосования, главной задачей которой выступает обеспечение прозрачности и легитимности электорального процесса. От этого во многом зависит дальнейшее развитие городов, муниципальных образований и региона в целом.
Соглашение предусматривает совместную работу партий по обучению и консультированию наблюдателей, а также оперативный обмен информацией о соблюдении избирательных прав и развитие электоральной активности. Как отмечают представители КПРФ, каждая партия планирует направить на избирательные участки своих наблюдателей, что, по их мнению, способствует снижению числа нарушений в ходе голосования.
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