В России появился новый класс воздушного пространства для беспилотников

Постановление о внесении соответствующих изменений в Федеральные правила использования воздушного пространства подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение дал президент Владимир Путин.
Для беспилотников выделено отдельное воздушное пространство на высоте от 0 до 150 м от земной (водной) поверхности и на отведенных для полетов беспилотных воздушных судов маршрутах на высоте ниже 3050 м. Данные о маршрутах полетов и условия их использования будет публиковать Росавиация.
До сих пор в России существовали классы A, С и G. Класс A — в верхнем воздушном пространстве (выше 8100 м), где предоставляется диспетчерское обслуживание воздушного движения или осуществляется управление полетами воздушных судов; класс C — в нижнем воздушном пространстве (ниже 8100 м); класс G — в воздушном пространстве, где не устанавливаются классы A и C.
«Наша страна стала одной из немногих, кто утвердил у себя отдельный класс воздушного пространства для беспилотников», — заявил вице-премьер Виталий Савельев. По его словам, этот шаг «позволит повысить интеграцию беспилотных авиационных систем в воздушное пространство и упростит их эксплуатацию в условиях постоянно растущего спроса на использование в различных отраслях».
В июне глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что ведомство предлагает открыть небо для беспилотной авиации до 150 м от земли, а также «дать возможность устанавливать маршруты полетов высотой до 3000 м». По его словам, полеты будут доступны для беспилотников массой как менее, так и более 30 кг. Он также говорил, что сейчас разрабатывается система предупреждения столкновения между пилотируемыми и беспилотными судами.
Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на ПМЭФ называл дроны «ключом» к решению подавляющего большинства проблем в России, в том числе логистических и демографических. «Дроны — это не просто технологии, это будущее, которое уже наступило. Сегодня они становятся ключевым инструментом для решения логистических, социальных и экономических задач, особенно в нашей стране с ее огромными расстояниями и удаленными регионами», — говорил он. Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал, что наиболее «успешными» в «дронификации» регионами стали Калужская, Рязанская, Сахалинская и Самарская области, а также Башкирия.