В России появился новый класс воздушного пространства для беспилотников

Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков на ПМЭФ называл дроны «ключом» к решению подавляющего большинства проблем в России, в том числе логистических и демографических. «Дроны — это не просто технологии, это будущее, которое уже наступило. Сегодня они становятся ключевым инструментом для решения логистических, социальных и экономических задач, особенно в нашей стране с ее огромными расстояниями и удаленными регионами», — говорил он. Замглавы Минпромторга Василий Шпак сообщал, что наиболее «успешными» в «дронификации» регионами стали Калужская, Рязанская, Сахалинская и Самарская области, а также Башкирия.