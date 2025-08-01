Словения ввела запрет на сотрудничество с Израилем в сфере вооружений

«По инициативе премьер-министра Роберта Голоба правительство утвердило решение о запрете экспорта и транзита вооружений и военной техники из Словении в Израиль или через него, а также импорта из Израиля в Словению», — цитирует «Интерфакс» сообщение словенского телевидения.