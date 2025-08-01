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Словения ввела запрет на сотрудничество с Израилем в сфере вооружений

В Словении вступил в силу запрет на любые поставки оружия в Израиль и из него, включая транзит вооружений.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«По инициативе премьер-министра Роберта Голоба правительство утвердило решение о запрете экспорта и транзита вооружений и военной техники из Словении в Израиль или через него, а также импорта из Израиля в Словению», — цитирует «Интерфакс» сообщение словенского телевидения.

Отмечается, что Словения стала первой в Евросоюзе, применившей подобную меру. Запрет был введен после соответствующих заявлений премьер-министра Роберта Голоба. В частности, он говорил, что страна введет ограничительные меры самостоятельно, если ЕС не предпримет конкретных шагов против Израиля до середины июля.

Голоб также сообщил, что в ближайшее время правительство Словении подготовит ряд дополнительных санкций против израильских властей, чьи действия, по мнению Любляны, грубо нарушают международное гуманитарное право.

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