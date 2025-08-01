7 человек претендуют на пост губернатора Свердловской области

«Думаю, борьба будет очень серьезной. Также важно, что в выборах участвуют как парламентские, так и непарламентские партии. В общем, конкуренция высокая, — сказал Александр Левин. — А конкурентность, общественный контроль и доверие к результату — все это слагаемые легитимности выборов. Чтобы после завершения голосования ни у кого не возникло сомнений в справедливости результата».