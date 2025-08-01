7 человек претендуют на пост губернатора Свердловской области

В кампании по досрочным выборам главы региона собрались участвовать 7 человек, на мандаты парламентариев претендуют 99 выдвиженцев. Общественники отметили, что большое количество кандидатов, представляющих разные партии и взгляды, создают условия для открытой и конкурентной борьбы.
4 человека на мандат.
25 июля избирательные комиссии Свердловской области закончили прием документов от кандидатов, собирающихся участвовать в выборах. Побороться за должность губернатора собирались 8 человек, но один утратил статус кандидата. В выборах депутатов намеревались участвовать 100 человек: из них 61 — от 5 политический партий; 39 — самовыдвиженцы. Но один также утратил статус кандидата. Помимо губернаторских пройдут очередные выборы депутатов думы Махневского муниципального образования, довыборы в думы Нижнетуринского и Пышминского муниципальных округов, Дружининского городского поселения.
Подготовку к выборам и политическую конкуренцию эксперты обсудили 31 июля в рамках круглого стола «Итоги выдвижения: предвыборная конкуренция и программы кандидатов». Он прошел в Общественной палате Свердловской области.
«Обращу внимание, что сегодня мы подводим итоги приема документов для регистрации. На проверку избиркомам дается 10 дней со дня получения, — сказала председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. — Таким образом, все решения относительно регистрации кандидатов будут приняты не позднее 8 августа. Осталось совсем немного до того момента, как мы сможем утвердить тексты избирательных бюллетеней».
Председатель Общественной палаты Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения Александр Левин отметил, что выборы конкурентные. На место губернатора претендуют 7 человек, в муниципалитетах — в среднем четыре человека на один мандат.
«Думаю, борьба будет очень серьезной. Также важно, что в выборах участвуют как парламентские, так и непарламентские партии. В общем, конкуренция высокая, — сказал Александр Левин. — А конкурентность, общественный контроль и доверие к результату — все это слагаемые легитимности выборов. Чтобы после завершения голосования ни у кого не возникло сомнений в справедливости результата».
Эксперты уверены, что большое количество кандидатов, разные политические силы и взгляды создают условия для открытой и конкурентной борьбы. У жителей Свердловской области будет возможность услышать разные позиции и программы, сделать свой выбор в честной и прозрачной борьбе.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения Татьяна Мерзлякова призвала жителей региона принять участие в выборах, так как важен каждый голос.
«Выборы — это всегда событие, и потому они должны пользоваться высоким доверием избирателей, — сказала омбудсмен. — Все, у кого есть сомнения в честности выборов, могут записаться к нам в общественное наблюдение».
Часть программ не раскрыто.
На данный момент документы для участия в выборах губернатора Свердловской области подали: юрист Иван Волков (выдвинут «Российским общенародным союзом»), депутаты Заксобрания Свердловской области Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») и Динамудин Садихов («Гражданская инициатива»). При этом Волков и Садихов не набрали необходимое число подписей депутатов и глав муниципалитетов для участия в выборах.
«Важно учитывать, что два кандидата пока не предоставили необходимое число подписей депутатов и глав муниципалитетов для регистрации, — сказал генеральный директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин. — По данным областной Избирательной комиссии, один кандидат сдал пустые листы поддержки, другой — с одной подписью. Пока можно только предполагать, будут ли такие кандидаты зарегистрированы. Окончательное решение примет Избирательная комиссия».
Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков отметил, что часть программ кандидатов в губернаторы не раскрыта полностью. Но, в основном, претенденты на пост четко обозначают те пункты, с которыми участвуют в избирательной кампании.
Например, Денис Паслер однопартийцами обозначил основные направления своей работы: поддержка участников СВО, народосбережение, привлечение инвестиций. В предвыборном штабе Андрея Кузнецова заявил, что в числе приоритетов кандидата: контроль за ценами, повышение доходов свердловчан, поддержка малоимущих.
Главные пункты в программе Александра Каптюга: помощь фронту, борьба с ростом цен и тарифов ЖКХ. Александр Ивачев обещает оптимизировать чиновничий аппарат, отремонтировать школы и детские сады. Динамудин Садиков настаивает на снижении тарифов ЖКХ, решении экологических проблем. Рант Краев предлагает ввести поощрения за сортировку мусора и внедрить программу для старшего поколения. Иван Волков пока программу не обнародовал.
«Часть программ пока не раскрыта полностью. Мое мнение — многим не хватает конкретики и четкой стратегии, — сказал Андрей Русаков. — Звучат лозунги, но не всегда понятны механизмы реализации. Надеюсь, кандидаты услышат экспертное сообщество и внесут необходимые уточнения».