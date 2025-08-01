Что касается России, то с некоторых пор обвинять ее во всех смертных грехах, включая вмешательство в чужие выборы, стало на Западе прямо-таки признаком хорошего тона. И ведь что интересно: ни разу эти обвинения не нашли не то что сколько-нибудь серьезного, а вообще какого-либо подтверждения. Напротив, всякий раз компетентные местные органы говорят: проведена проверка, факты вмешательства не выявлены. Но говорят они это как-то между делом, приглушенно, вполголоса, зато громогласные обвинения в адрес России продолжают звучать из каждого утюга. И если поначалу это было хотя бы highly likely, то бишь «с высокой степенью вероятности», то теперь с однозначным хештегом russiansdidit — «это сделали русские». А в ответ на наше «да это вы сами всюду и вмешиваетесь!» неизменно звучало: «вы не понимаете, это другое».