Трамп заявил, что опечален ударами России по Украине

«В начале этой недели, в понедельник или вторник, мы также провели обстоятельный разговор с ними, но не с [президентом России Владимиром] Путиным, а с некоторыми высокопоставленными людьми Путина, в надежде достичь некоторого взаимопонимания в отношении дальнейшего пути, который привел бы к миру. И мы не увидели никакого прогресса в этом вопросе. И я думаю, что именно это беспокоит президента [США Дональда Трампа] больше всего».