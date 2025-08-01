Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

По информации пресс-службы белорусского президента, в пятницу Лукашенко совершает визит в Россию. По ее информации, в ходе визита в РФ состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один». Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности, отметили в пресс-службе.