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Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 1 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы белорусского президента, в пятницу Лукашенко совершает визит в Россию. По ее информации, в ходе визита в РФ состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один». Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, реализацией союзных проектов. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности, отметили в пресс-службе.

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