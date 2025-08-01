Как в Европе оценили отказ Зеленского признать сдачу Часова Яра

На нежелание украинского президента Владимира Зеленского признавать поражение в сражении за Часов Яр обратил внимание независимый журналист из Ирландии Чей Боуз. Он уточнил, что в отличие от главы государства часть СМИ уже заявили о сдаче стратегически важного населенного пункта, пишет «Лента.ру».