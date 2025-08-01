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Как в Европе оценили отказ Зеленского признать сдачу Часова Яра

На нежелание украинского президента Владимира Зеленского признавать поражение в сражении за Часов Яр обратил внимание независимый журналист из Ирландии Чей Боуз. Он уточнил, что в отличие от главы государства часть СМИ уже заявили о сдаче стратегически важного населенного пункта, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О противоречии позиций украинского лидера и украинских медиа ирландец написал в соцсети X.

«Зеленский в своей ежедневной диктаторской тираде назвал взятие Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многие проукраинские СМИ признали этот факт», — цитирует слова журналиста «Лента.ру».

Бойз после начала СВО назвал российско-украинское противостояние прокси-конфликтом. На Западе многие его считают журналистом, который распространяет пророссийские нарративы.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о вытеснении противника из Часова Яра и полном освобождении города от ВСУ 31 июля. Зеленский, комментируя информацию о взятии города российской армией в видеообращении, заявил, что это «российская дезинформация». Он добавил, что ВСУ по-прежнему контролируют часть территории населенного пункта.