Как в Европе оценили отказ Зеленского признать сдачу Часова Яра

О противоречии позиций украинского лидера и украинских медиа ирландец написал в соцсети X.
«Зеленский в своей ежедневной диктаторской тираде назвал взятие Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многие проукраинские СМИ признали этот факт», — цитирует слова журналиста «Лента.ру».
Бойз после начала СВО назвал российско-украинское противостояние прокси-конфликтом. На Западе многие его считают журналистом, который распространяет пророссийские нарративы.
Напомним, Минобороны РФ сообщило о вытеснении противника из Часова Яра и полном освобождении города от ВСУ 31 июля. Зеленский, комментируя информацию о взятии города российской армией в видеообращении, заявил, что это «российская дезинформация». Он добавил, что ВСУ по-прежнему контролируют часть территории населенного пункта.