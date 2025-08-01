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В Узбекистане ужесточили наказание за неподчинение сотрудникам ОВД и Нацгвардии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, которым ужесточаются меры ответственности за неподчинение сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.

Источник: ГУВД Ташкента

ТАШКЕНТ, 1 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, которым ужесточаются меры ответственности за неподчинение сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.

Документом внесены изменения в Кодекс об административной ответственности, согласно которым минимальный штраф за неподчинение сотрудникам органов внутренних дел и Национальной гвардии увеличена в 5 раз, с 412 тыс. сумов до 2,06 млн сумов.

В случае повторного нарушения в течение года максимальная сумма штрафа вырастет еще в два раза. В этом случае штраф может быть заменен административным арестом до 15 суток.

Под законными требованиями правоохранителей подразумеваются требования прекратить правонарушение, предъявить документы для проверки, следовать или явиться в орган внутренних дел в указанный срок, остановить транспортное средство или оказать помощь пострадавшим.

Правонарушением также считается иное неповиновение законным требованиям сотрудника ОВД, а также невыполнение законных требований других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка и обеспечению прав и свобод граждан.