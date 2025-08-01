Вениамин Кондратьев запретил новое строительство в Новороссийске до решения проблемы с водой

Помимо водоснабжения, на встрече были найдены решения и по другим наболевшим вопросам. Так, для жителей села Борисовка до конца 2025 года обновят 7 км электросетей, чтобы прекратить отключения света. В Южной Озереевке почти достроен газопровод (готовность 95%), и уже осенью можно будет подавать заявления на подключение. А экологическую проблему с грязными стоками в реку Озерейку, по заверению мэра Новороссийска Андрея Кравченко, полностью решат к 15 сентября.