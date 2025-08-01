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Вениамин Кондратьев запретил новое строительство в Новороссийске до решения проблемы с водой

Власти Кубани ввели мораторий на новое строительство в Новороссийске до полного решения проблемы с дефицитом воды в городе-герое.

Источник: РИА "Новости"

Такое заявление губернатор Вениамин Кондратьев сделал после многочисленных жалоб жителей на встрече, посвященной развитию муниципалитета, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Решение главы региона стало прямой реакцией на острые вопросы горожан. В ходе встречи жители жаловались, что в условиях постоянных перебоев с водой в их районах планируется возведение новых жилых комплексов, что грозит окончательно парализовать систему водоснабжения.

— Пока у жителей Новороссийска не будет воды, ничего нового строить не дадим. Это наша принципиальная позиция. Корень проблемы — непродуманная выдача разрешений на строительство новых микрорайонов без учета лимитов на воду, а также незаконные врезки.

заявил Вениамин Кондратьев

Для решения проблемы власти разработали двухэтапную стратегию. Во-первых, будут бороться с текущими потерями: на модернизацию сетей, износ которых превышает 70%, в ближайшие три года направят 1,8 млрд рублей. Во-вторых, начнется строительство нового магистрального водовода.

Детали этого проекта озвучил вице-губернатор Евгений Пергун. По его словам, строительство второй нитки Троицкого водовода пройдет в два этапа: участок до Крымска планируют завершить к 2027 году, а ветку от Крымска до Новороссийска — к 2028-му.

Помимо водоснабжения, на встрече были найдены решения и по другим наболевшим вопросам. Так, для жителей села Борисовка до конца 2025 года обновят 7 км электросетей, чтобы прекратить отключения света. В Южной Озереевке почти достроен газопровод (готовность 95%), и уже осенью можно будет подавать заявления на подключение. А экологическую проблему с грязными стоками в реку Озерейку, по заверению мэра Новороссийска Андрея Кравченко, полностью решат к 15 сентября.

Стоит отметить, что подход, примененный в Новороссийске, может стать прецедентом для всего края. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев уже заявлял о возможности ввести аналогичные ограничения на строительство из-за острого дефицита электроэнергии на Кубани, который достигает двух гигаватт.

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