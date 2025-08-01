Лукашенко улетает из Петербурга

Утром стало известно, что Лукашенко 1 августа отправляется в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Отмечалось, что они в неформальной обстановке обсудят развитие отношений двух стран, союзные проекты, а также международную повестку и тематику региональной безопасности. В 11:13 «Пул Первого» проинформировал, что белорусский лидер прибыл в Северную столицу. Его встретил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.