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Лукашенко улетает из Петербурга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совсем недавно прибыл в Петербург и уже отправляется дальше. Белорусский телеграм-канал «Пул Первого» показывает видео с вертолетом.

Источник: Фонтанка.ру

«Маршрут Первого продолжается. Сколько видов транспортных средств сменит Первый за эту командировку?» — говорится в сообщении.

Утром стало известно, что Лукашенко 1 августа отправляется в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Отмечалось, что они в неформальной обстановке обсудят развитие отношений двух стран, союзные проекты, а также международную повестку и тематику региональной безопасности. В 11:13 «Пул Первого» проинформировал, что белорусский лидер прибыл в Северную столицу. Его встретил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Канал «Вы слушали Маяк» отмечает, что Путин и Лукашенко летом обычно посещают остров Валаам в Карелии.

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